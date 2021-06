Høgaste inflasjon på ni år i Danmark

utenriks

Talet betyr at prisane har stige med 1,7 prosent sidan mai i fjor.

Utviklinga kjem av høgare prisar på tobakk og drivstoff, og dessutan høgare husleige. Oljeprisane har dobla seg det siste året, og det blir spegla i drivstoffprisane i Danmark.

Inflasjon er eit uttrykk for prisstiginga over tid, og når prisane stig, betyr det at forbrukarane får mindre igjen for pengane. Ein liten, men stabil inflasjon blir likevel rekna som ønskjeleg av økonomar, fordi det bidreg til å halde forbruket i gang.

I Noreg viser konsumprisindeksen (KPI) at prisane steig med 2,7 prosent frå mai i fjor til same månad i år. I Sverige var det tilsvarande talet 2,1 prosent, mot 2,5 prosent i april.

(©NPK)