Eitt av ti barn tvinga ut i barnearbeid

I ein felles rapport frå Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO og Unicef heiter det at talet på barnearbeidarar i verda ved starten av 2020 var 160 millionar. Dette var 8,4 millionar fleire enn for berre fire år sidan.

Barnearbeidarane utgjer nesten ti prosent av barna i verda, og delen har ikkje endra seg merkbart. Men talet har auka sidan det har vorte fleire barn i verda.

Barn mellom fem og elleve år utgjer meir enn halvparten av barnearbeidarane. Gutar utgjorde 97 av 160 millionar barnearbeidarar i byrjinga av 2020. Dersom ein tel med barn som gjer husarbeid minst 21 timar i veka, blir det likevel langt mindre forskjell mellom kjønna.

70 prosent av barnearbeid blir gjort i primærnæringar, 20 prosent i tenestenæringar, og 10 prosent i industrinæringar.

Byrja før pandemien

Auken byrja før pandemien. Situasjonen har endra seg dramatisk frå ein nedgåande trend i perioden 2000 til 2016, då det vart 94 millionar færre barn i barnearbeid, heiter det i rapporten.

ILO og Unicef åtvarar om at ytterlegare 50 millionar barn kan bli tvinga til barnearbeid dei neste to åra om det ikkje blir gjort meir for å motarbeide fattigdom på globalt plan. Unicef-toppen Henrietta Fore åtvarar om at koronakrisa gjer den vanskelege situasjonen endå verre.

– Familiar må ta hjarteskjerande val når økonomiar blir stengde ned, skular blir stengde, og statsbudsjett krympar, seier ho.

Kraftig auke i farleg arbeid

Særleg urovekkjande er auken i talet på barn mellom fem og 17 år som utfører farleg arbeid, som kan påverke utviklinga til barn, utdanning og helse.

Dette gjeld mellom anna gruvearbeid, arbeid som inneber bruk av store maskinar, og barn som jobbar meir enn 43 timar i veka, noko som gjer det nesten umogleg å gå på skule. 79 millionar barn har slikt farleg arbeid, eit tal som har auka med 6,5 millionar.

Situasjonen er verst i Afrika sør for Sahara. Her har befolkningsveksten og ekstrem fattigdom tvinga ytterlegare 16,6 millionar barn ut i barnearbeid sidan 2016. Nesten eitt av fire barn i Afrika sør for Sahara er allereie tvinga ut i barnearbeid, mot 2,3 prosent i Europa og Nord-Amerika.

