Danmark blir gjenopna ytterlegare

utenriks

Avtalen vart inngått rundt klokka 4 natt til torsdag, etter meir enn tolv timar med forhandlingar.

Alle partia i det danske Folketinget var representert ved forhandlingane, med unntak av Nye Borgerlige.

Helseminister Magnus Heunicke frå Socialdemokratiet opplyser at det frå måndag av berre vil vere på kollektivtrafikk folk må bruke munnbind.

I forkant av forhandlingane hadde fleire professorar sagt at kravet om munnbind godt kunne fjernast, i det minste delvis. Ein knapp tredel av befolkninga i landet er vaksinert mot covid-19.

Positiv smitteutvikling

I ein tidlegare rammeavtale heitte det at munnbind seinast skulle bli fasa ut når alle over 16 år hadde fått vaksine. Det låg an til å bli i september, men partia og regjeringa meiner at smitteutviklinga er så positiv at munnbindet stort sett kan droppast frå måndag.

– Eit oppgjer med munnbindet. Hurtigare utfasing av forsamlingsforbodet. To hovudkrav frå DF under forhandlingane om ytterlegare gjenopning. Saman med ei lang rekkje andre fridommar til danskane er det vanskeleg å ikkje vere godt fornøgd med avtalen i kveld, tvitrar partileiar Kristian Thulesen Dahl i Dansk Folkeparti.

Betydelege lettar for utelivet og restaurantane

Samtidig får restaurantar og barar allereie frå fredag av lov til å halde ope og severe alkohol fram til midnatt, i staden for fram til klokka 22, slik det har vore. Frå midten av juli kan dørene haldast opne fram til klokka 2.

Det blir likevel framleis utstrekt bruk av koronapass, opplyser justisminister Nick Hækkerup. Koronapasset er dokumentasjon på at ein anten er vaksinert, har vore smitta det siste halvåret, eller har avlagt ein negativ koronatest maks 72 timar i førevegen.

Nattklubbane i landet får gjenopne frå 1. september, med krav om koronapass for inngang. Då vil det til gjengjeld ikkje vere nokon avgrensingar på opningstida.

Allereie ein månad seinare, 1. oktober, blir òg kravet om koronapass droppa.

(©NPK)