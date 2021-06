Annakvar kvinne i danske ungdomsparti har opplevd trakassering

utenriks

Nesten annankvar spurde kvinne har vore utsett for seksuelt grenseoverskridande åtferd eller krenkingar dei siste to åra. Det viser ein rapport som er utarbeidd på initiativ frå Dansk Ungdoms Fællesråd.

Leiaren til fellesrådet, Chris Preuss, kallar tala sjokkerande og ein hemsko for dansk demokrati i eit intervju med avisa Information.

38 prosent av dei spurde i undersøkinga svarer at dei har vorte utestengde, mobba på grunn av kjønn, seksualitet, hudfarge eller utsjånad, kalla skjellsord eller vorte baksnakka minst éin gong dei siste to åra.

Leiar Anna Kjær i Socialistisk Folkepartis Ungdom seier rapporten viser ein forskrudd og totalt uhøyrd kultur i alle ungdomspartia.

– Vi er glade for at vi har fått laga denne rapporten og no kjenner til omfanget, så vi kan slå meir konkret ned på problemet, seier ho.

Undersøkinga rapporten baserer seg på, er gjennomført i perioden 15. januar til 31. mai i år. 1.169 medlemmer av ungdomspolitiske organisasjonar har svart på spørjeskjema. I tillegg har det vorte gjennomført ei rekkje meir djuptgåande intervju.

