Amerikanske legemiddeltoppar går av etter omstridd alzheimer-godkjenning

Onsdag skreiv nevrologen David Knopman ved den anerkjende Mayo-klinikken i ein e-post at han ikkje ønskte å vere del av det han kallar ein skinnprosess, skriv Washington Post.

Til FDA skreiv Knopman:

– Heile sagaa rundt godkjenninga av aducanumab (Aduhelm) var eit makkverk med omsyn til konsultasjonsprosessen til den rådgivande komiteen. Eg vedgår at komiteen berre speler ei rådgivande rolle, men godkjenninga av aducanumab ser ut til å ha vore vedteke på førehand.

Tidlegare i veka trekte òg nevrologen Joel S. Perlmutter frå Washington University i St. Louis seg frå komiteen.

Godkjenninga av Aduhelm var første gong på nærare 20 år ein medisin mot alzheimer har vorte godkjent i USA. Analytikarar trur det er gode moglegheiter for at han blir godkjend òg i Europa.

Medisinen, utvikla av amerikanske Biogen og japanske Eisai, er likevel omstridd. Ein studie viste at medisinen berre bremsa, og ikkje stansa, den mentale svekkinga. På grunn av dette fryktar ekspertar at godkjenninga vil setje ein ny presedens, som kan opne dørene for godkjenning av behandlingar med tvilsame effektar.

