Volkswagen-topp sikta for falsk forklaring

Det kunngjorde statsadvokaten i Berlin onsdag.

– Statsadvokatembetet siktar Winterkorn for å ha teke falsk forklaring som vitne overfor granskingskomiteen for dieselbilutslepp 19. januar 2017, står det i uttalen.

Winterkorn hevda at han først i september 2015 fekk vite om ulovleg programvare i Volkswagens dieselbilar, medan han i realiteten truleg visste om det allereie frå mai. Den ulovlege programvara var der for å lure utsleppstestar slik at bilane skulle verke mykje meir miljøvennlege enn dei eigentleg var.

Søndag vart Winterkorn og Volkswagen samde om eit forlik der han betaler selskapet 110 millionar kroner som følgje av utsleppsjukset.

