Nyheitsbyrå: Armenias statsminister tilbyr sonen i byte mot krigsfangar

utenriks

Pasjinian har bede dei ansvarlege komiteane om å offisielt kunngjere forslaget, opplyste 46-åringen på eit valkamparrangement onsdag, ifølgje nyheitsbyrået Armenpress.

– Ikkje misforstå meg, dette er ikkje det einaste verktøyet for å løyse problemet, seier statsministeren.

Den 21 år gamle sonen til Pasjinian skriv sjølv på Facebook at han støttar ein slik bytehandel med Aserbajdsjan, ifølgje nyheitsbyråa DPA og Bloomberg.

Over seks månader har gått sidan dei siste kampane mellom dei to nabolanda om den omstridde regionen Nagorno-Karabakh. Armenia skuldar Aserbajdsjan for ikkje å ha sett fri alle krigsfangane, trass i fleire fangeutvekslingar.

Aserbajdsjan seier dei har innfridd forpliktingane sine i tråd med våpenkvileavtalen, som ikkje omfattar soldatar Armenia skal ha sendt til Aserbajdsjan etter at kampane tok slutt.

Over 6.000 menneske vart drepne mellom 27. september og 9. november i fjor. Krigen enda med at Aserbajdsjan vinne tilbake store delar av Nagorno-Karabakh som armenske separatistar hadde kontrollert sidan tidleg på 1990-talet.

Krigen utløyste ei politisk krise i Armenia. Opposisjonen har organisert massedemonstrasjonar med krav om at Pasjinian går av, og at det blir halde nyval.

Nyvalet finn stad om halvanna veke, og statsministeren håpar på attval. Den siste tida har det vore auka spenning på grensa mellom Armenia og Aserbajdsjan.

(©NPK)