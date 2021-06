Kvar tredje EU-borger ser på Russland som partnar

utenriks

Sjølv om 35 prosent seier dei vil samarbeide med russarane i strategiske spørsmål, er det berre 7 prosent som ser på landet som ein alliert, viser ei måling utført av tankesmia ECFR.

Til saman er det like mange som ser Russland som ein «rival» (18 prosent) eller «fiende» (17 prosent), som det er folk som meiner landet er ein partnar.

Tala er omtrent dei same når folk blir spurde om Kina, skriv det svenske nyheitsbyrået TT.

Målinga har òg spurt europearane om korleis dei ser på USA. Her svarer ein femdel at landet er ein «alliert som deler våre interesser og verdiar». 44 prosent meiner USA er ein «nødvendig partnar» som det er viktig å «samarbeide strategisk med». Dette er altså det vanlegaste synet på både USA og Russland.

– Tala antydar eit slags realistisk syn på ein multipolar verd. Den automatiske alliansen blant vestlege land ser ikkje ut til å finnast lenger, seier Susi Dennison i ECFR.

Det betyr likevel ikkje at europearane meiner at demokratiske normer og menneskerettar har spelt ut rolla si. Mange svarar at det er viktig at EU stiller opp for desse verdiane i møte med andre land, òg når handels- og tryggingsinteresser står på spel.

(©NPK)