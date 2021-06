IS hevdar å stå bak massakre på mineryddarar i Afghanistan

utenriks

Den afghanske regjeringa skulda tidleg Taliban for å ha stått bak massakren. Det nekta både opprørarane og den britiske mineryddarorganisasjonen Halo for. Halo seier Taliban tvert imot bidrog til å stanse angrepet.

Onsdag kveld hevdar IS i ei fråsegn at medlemmer av gruppa drap eller såra meir enn 60 mineryddarar, ifølgje det amerikanske Site, som overvakar jihadistaktivitetar.

Det offisielle talet på offer er førebels 10 drepne og 16 såra.

Slappa av i leiren

Angrepet skjedde seint tysdag kveld då over 100 mineryddarar slappa av i Halo-leiren i Baghlan-provinsen. Då hadde dei heile dagen vore på leiting etter sprengladningar i området rundt 260 kilometer nord for hovudstaden Kabul.

Leiaren i Halo, James Cowan, fortel til BBC at angriparane gjekk frå «seng til seng og drap mine tilsette med kaldt blod».

– Dette er ei fælsleg hending, den verste i Halo Trusts historie, seier han.

Harde kampar

Norsk Folkehjelp, som også driv minerydding i Afghanistan, fordømmer på det sterkaste drapa på ti mineryddarkollegaer.

– Angrepet har skaka heile mineryddingssektoren, og det er ei tragisk påminning om den risikoen som mineryddarar og andre humanitært tilsette blir utsette for, seier leiar for humanitær mine- og eksplosivrydding i Norsk Folkehjelp Per Håkon Breivik.

Baghlan har vore åstad for harde kampar dei siste månadene med nærast daglege slag mellom Taliban og regjeringsstyrkar i fleire distrikt.

Taliban fordømmer

Taliban nektar for skuldingane frå regjeringa og fordømmer angrepet.

– Vi fordømmer angrep på forsvarslause og ser på dette som brutalitet. Vi har eit normalt forhold til ikkje-statlege organisasjonar. Våre mujahedinsoldatar vil aldri utføre slike brutale angrep, tvitrar talsmann for opprørarane Zabiullah Mujahid.

– Ei lokal Taliban-gruppe kom oss til unnsetning og skremde bort angriparane, seier Cowan og legg til at han ikkje veit kven gjerningsmennene var.

– Drep alle

Ein overlevande fortel til nyheitsbyrået AFP at fem eller seks væpna menn tok seg inn i leiren og samla mineryddarane før dei spurde om det var nokon hazaraer til stades.

Afghanistans hazaraminoritet har vorte ramma av ei rekkje terrorangrep frå den ytterleggåande islamistgruppa IS, som ser på dei som kjettarar.

– Ingen svarte, seier den overlevande, som ikkje vil bli namngitt.

Han fortel at mennene deretter bad leiaren i leiren tre fram, før dei skaut og drap han.

– Så sa ein av dei: Drep dei alle.

– Då dei opna eld, prøvde vi alle å rømme. Somme vart drepne og somme, som meg, vart såra, fortel han til AFP.

Tusenvis drepne

Afghanistan er eit tungt minelagt land etter fleire tiår med krig. Valden i landet har auka kraftig sidan 1. mai, då USA og Nato byrja den endelege tilbaketrekkinga.

– Sidan 1978 har landminer, klasebomber og andre eksplosiv kosta over 9.000 menneskeliv og lemlesta 25.000 til, seier Breivik i Norsk Folkehjelp.

– Humanitær minerydding er heilt essensielt for å redusere menneskelege lidingar og sikre ei trygg framtid for ei krigsherja sivilbefolkning, legg han til.

(©NPK)