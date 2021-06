IEA: Fornybar-investeringar i u-land må sjudoblast

utenriks

I ein ny rapport skriv IEA at investeringane må meir enn blir sjudobla til over 1.000 milliardar dollar per år. Summen svarer til over 8.000 milliardar kroner.

Sjefen i byrået Fatih Birol peikar på at klimautsleppa framleis er på veg oppover i mange utviklingsland og framveksande økonomiar. Samtidig blir fornybar-investeringane bremsa både av mangel på midlar og av ringverknadene av koronapandemien.

– Det er eit stort gap mellom kvar utsleppa vil skje, og kvar det blir investert i rein energi, seier Birol.

Førre månad konkluderte IEA med at det ikkje vil vere behov for nokon nye oljefunn viss målet om å avgrense den globale oppvarminga til 1,5 grader skal nåast.

(©NPK)