HRW skuldar colombiansk politi for 20 drap

I tillegg har minst tre personar vorte drepne då politiet brukte ikkje-dødelege våpen, og ein person døydde etter å ha vorte mishandla av politiet. Ifølgje HRW har fleirtalet av dei døde skadar i vitale organ, mellom dei hovudet og brystet, noko som ifølgje ekspertar viser at hensikta var å drepe.

Dødsfalla har skjedd medan det har vore store demonstrasjonar i landet grunna misnøye med aukande forskjellar og handtering av koronapandemien. I rapporten blir politiet òg skulda for seksuelt misbruk, utstrekt bruk av mishandling og vilkårleg bruk av varetekt.

– Denne brutale maktmisbruken består ikkje av enkelthendingar frå ulydige politibetjentar, men heller resultatet av systematiske manglar i det colombianske politiet, seier Jose Miguel Vivanco. Han er HRW-direktør for dei amerikanske kontinenta.

Ulike dødstal

Organisasjonen foreslår reformer som skaper tydelege skilje mellom politiet og militæret og sikrar tydeleg kontroll og ansvarleggjering av politiet.

HRW har fått det han kallar «påliteleg informasjon» om minst 68 dødsfall knytte til demonstrasjonane. Den har kunna stadfeste 34 av dei, blant anna to politibetjentar. Colombianske styresmakter har meldt om 18 dødsfall, og etterforskar ytterlegare ni. Menneskerettsombodsmannen i landet melder om 58 dødsfall.

Demonstrasjonane har med nokre unntak vore fredelege, og byrja då president Ivan Duque foreslo ei skattereform som hadde auka skatten på offentlege tenester, drivstoff, lønn og pensjon. Skatteforslaget vart raskt trekt tilbake, men demonstrasjonane har halde fram med andre klagemål.

Kjønnsbasert og seksuell vald

Laurdag var berre fire personar sikta for to drap som har skjedd under demonstrasjonane. Heile 170 politibetjentar blir etterforska for disiplinærbrot, men berre to er suspenderte frå tenesta, ifølgje HRW.

Politiet blir òg etterforska for kjønnsbasert og seksuell vald. Ombodsmannen etterforskar 14 tilfelle av valdtekt og 71 tilfelle av kjønnsbasert vald, mellom dei fysisk og verbal mishandling.

Meir enn tusen personar har vorte arrestert av politiet under demonstrasjonane. Men fleire hundre er lauslatne på grunn av manglande bevis eller fordi dommarar kom fram til at dei ikkje kunne garantere ein rettferdig rettargang.

