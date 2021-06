Frankrike og Belgia lettar koronarestriksjonane

utenriks

Medan vaksinasjonen skyt fart i delar av Europa, vender òg håpet tilbake.

– «Livet vil returnere til landet vårt», skreiv Frankrikes president Emmanuel Macron på Twitter onsdag. No kan franskmennene endeleg nyte eit restaurantmåltid innandørs igjen og vere ute til klokka 23 i staden for å måtte gå heim klokka 21.

Landet har hatt portforbod sidan mars, men dersom alt går etter planen dei neste dagane kan han fjernast heilt 30. juni, melder franske styresmakter.

Frankrike opnar òg treningssenter, lettar på kravet om heimekontor, og opnar grensene for turistar frå land med låge smittetal, skriv RFI. Det vil framleis vere krav om munnbind, òg utandørs.

Nabolandet Belgia lettar òg på koronarestriksjonane.

Den belgiske statsministeren Alexander De Croo kunngjorde onsdag at dei opnar for innandørsservering på restaurantar og kafear, utvidar opningstidene for butikkar, og lettar på restriksjonane for sportsarenaer og kinosalar.

Situasjonen i Europa ser no langt lysare ut enn han gjorde i starten av pandemien, då delar av regionen stod for nokre av dei verste smitteutbrota i verda.

