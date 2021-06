Fakta om smittesituasjonen i verda

utenriks

Desse landa opplever for tida det største smittetrykket i verda, sortert etter registrerte koronasmitta per 100.000 innbyggjarar dei siste 14 dagane. (Tal i parentes viser registrerte dødsfall per 100.000 i same periode).

* Maldivane: 1.983 smitta (8,5 døde)

* Bahrain: 1.844 smitta (18 døde)

* Uruguay: 1.477 smitta (22,4 døde)

* Argentina: 942 smitta (17 døde)

* Colombia: 677 smitta (14,4 døde)

* Surinam: 610 smitta (17,5 døde)

* Paraguay: 571 smitta (22,1 døde)

* Costa Rica: 533 smitta (7,4 døde)

* Chile: 533 smitta (8 døde)

* Trinidad og Tobago: 444 smitta (13,7 døde)

* Kuwait: 437 smitta (1,3 døde)

* Mongolia: 412 smitta (1,9 døde)

I Noreg er det registrert 77 nye smittetilfelle og ingen dødsfall per 100.000 innbyggjarar dei siste 14 dagane.

For resten av dei nordiske landa er tala per 100.000 innbyggjarar dei siste 14 dagane 160 smitta og 1,5 døde i Sverige, 209 smitta og 0,2 døde i Danmark, 30 smitta og 0,3 døde i Finland og 0 smitta og ingen døydde på Island.

Så langt har 173.997.437 menneske fått påvist smitte på verdsbasis. 3.747.371 menneske er døde hittil i pandemien.

Kilde: Johns Hopkins-universitetet

