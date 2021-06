EUs koronapass i boks – meir fridom til å reise i sommar

utenriks

Det mykje omtalte koronasertifikatet passerte det siste formelle hinderet då parlamentet gjorde som venta og vedtok – med svært god margin – lovforslaget som regulerer koronapasset.

– I dag har parlamentet staka ut kursen for å rette opp igjen rørslefridommen og eit fungerande Schengen-område, samtidig som kampen mot pandemien held fram, seier leiaren for borgarrettskomiteen i parlamentet, Juan Fernando López Aguilar.

Ein million har fått

Koronapasset, som skal sørgje for at europearar kan reise trygt i sommar, skal gjelde frå 1. juli, men mange land er allereie i gang, mellom anna Danmark. Over ein million EU-borgarar har skaffa seg koronapasset så langt, ifølgje justiskommissær Didier Reynders.

– Koronapasset vil la alle EU-borgarar «bevege seg meir fritt innan EU med fullstendig helsemessig tryggleik», sa Reynders nyleg.

Passet, eller sertifikatet, kjem i ein elektronisk versjon og ei papirutgåve og skal stadfeste at innehavaren er vaksinert, er frisk etter covid-19-sjukdom eller nyleg har testa negativt. Målet er at det skal gi fritak for krav om karantene, isolasjon eller testing ved reiser til andre land i unionen.

Viktig næring

At retten til å bevege seg fritt i EU blir retta opp igjen, er ikkje berre godt nytt for reisesugne europearar, men også for ein turistindustri som har lege nede for teljing. Restriksjonar og nedstenging har ført til bråstopp i ei næring som er svært viktig i mange land, særleg sør på kontinentet.

Med vaksineutrulling i full sving, koronapasset i rute og smitten på retur håpar mange land at turistane igjen vil strøyme på. Spania satsar på å få tilbake rundt 70 prosent av turistane dei hadde før pandemien. I Italia renn bestillingane inn.

Alt er likevel ikkje tilbake til normalen, og turistane, særleg dei som kjem utanfrå, må stille førebudd og med ein dose tolmod. EU vil unngå ei fjerde smittebølgje og førar listar over grøne land – mellom anna Australia, Israel og New Zealand – som gradvis bør sjåast bort frå innreiserestriksjonar.

Varierer frå land til land

Til sjuande og sist er helsespørsmål noko som blir avgjort i kvart enkelt medlemsland, og det kan dermed variere frå land til land kva reglar som gjeld.

Spania oppheva måndag kravet om PCR-test for reisande frå EU: Vaksinerte kjem inn, uansett kvar dei er frå. Portforboda i Madrid og Barcelona er oppheva, men skjenkinga stoppar klokka 1 eller ved midnatt. På strendene er det framleis påbode med munnbind.

Italia krev framleis test frå innreisande frå EU, men ikkje karantene. Munnbindet må framleis vere på innandørs, og det er ikkje lov med fleire enn fire ved same bord på matstader. Portugal krev òg test, i tillegg til at det framleis er reglar for munnbind og sosial avstand.

Hellas ønskjer amerikanarar, canadiarar, israelarar og kinesarar velkommen tilbake, i tillegg til folk frå EU- og Schengen-land. Til liks med Italia, pålegg Hellas reisande å fylle ut eit skjema når dei kjem, i tillegg til å bevise at dei er vaksinerte eller nyleg har testa negativt.

Sjølv om diskotek og kulturarrangement framleis er stengde, håpar landet å lokke tilbake omtrent halvparten av turistane som kom før pandemien. I 2019 stod turistnæringa for over ein femdel av økonomien i landet.

(©NPK)