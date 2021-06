EU-parlamentet gir grønt lys for koronapass

utenriks

Forslaget som regulerer det digitale koronapasset for EU-borgarar, vart vedteke med 546 mot 93 stemmer, medan reglane for personar frå land utanfor unionen vart vedteke med 553 mot 91 stemmer, opplyser parlamentet.

Koronapasset skal utskrivast gratis og finnast i digital versjon og på papir. Det stadfestar at ein person er vaksinert, har vorte frisk etter covid-19-sjukdom eller nyleg har testa negativt.

– I dag har parlamentet staka ut kursen for å rette opp igjen rørslefridommen og eit fungerande Schengen-område samtidig som kampen mot pandemien held fram. Koronasertifikatet skal gjeld frå 1. juli og sikre trygge reiser i sommar, seier leiaren for borgarrettskomiteen i parlamentet, Juan Fernando López Aguilar. Enkelte EU-land har allereie byrja å utskrive koronapass, mellom anna Danmark.

EU-institusjonane er samde om at medlemslanda ikkje skal leggje restriksjonar på reiser – som karantene, isolasjon eller testkrav – for dei som har koronapass «med mindre dei er nødvendige og forholdsmessige for å sikre folkehelsa».

Justiskommissær Didier Reynders opplyste tysdag at over ein million EU-borgarar allereie har skaffa seg koronapasset.

(©NPK)