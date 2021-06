EU opnar sak mot Tyskland etter at domstol overstyrte EU-rettsavgjerd

utenriks

I mai i fjor gav den tyske domstolen sentralbanken ESB tre månaders frist på å bevise at programmet for obligasjonskjøp for å sprøyte kontantar inn i økonomien var passande. Dersom banken ikkje kunne rettferdiggjere programmet, ville Tysklands sentralbank ikkje lenger delta.

Saka har seinare vorte løyst, utan at ESBs tiltak for å stimulere økonomien vart avbroten. I Brussel er ein likevel opprørt fordi den tyske forfatningsdomstolen braut med prinsippet om at EU-lovene står over nasjonal lovgiving.

EU-kommisjonen har derfor sendt ein formell note til Tyskland for «brot på grunnleggjande prinsipp i EU-retten». Tyskland har to månader på seg til å svare og unngå at saka hamnar i EU-domstolen.

Statsminister Angela Merkels talsmann seier Tyskland vil sjå nøye på bekymringane kommisjonen omtaler, og komme med eit skriftleg svar.

