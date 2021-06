Bidens pressekorps forseinka av sikade-invasjon

utenriks

Flyet skulle ta av frå Dulles-flyplassen i Washington klokka 21 lokal tid tysdag (03 norsk tid), men vart forseinka i mange timar då tusenvis av sikadar brasa inn i motorane. Til slutt måtte journalistane flyttast over i eit anna fly.

Sikadar er ein insekttype som liknar på grashoppar, og dei er kjende for å vere svært bråkete. I USA bur ein av dei mest kjende typane under jorda i 17 år i strekk, før milliardar av dei kjem opp for å felle hud, pare seg, leggje egg under jorda og døy.

Sist det var sikadeår i det austlege USA, var George W. Bush president i USA, Kjell Magne Bondevik statsminister i Noreg, og Nokas-ranet i Stavanger fann stad.

Pressekorpset skal følgje Biden på den første turen hans til Europa som president, der han mellom anna skal innom toppmøte i G7, Nato og EU, og møte Russlands president Vladimir Putin.

(©NPK)