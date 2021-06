Biden fekk godkjent dei første dommarane sine

utenriks

Den første som Senatet stemde over, var afroamerikanske Julien Neals. Med 66 mot 33 stemmer vart han godkjend som ny dommar for distriktsdomstolen i New Jersey. Neals vart òg prøvd nominert av Barack Obama, men den nominasjonen vart blokkert av republikanarane.

Joe Biden har hatt som prioritet å gjere dei føderale domstolane meir mangfaldige.

– Tverrpolitisk støtte

Berre eit par timar seinare vart Regina Rodriguez godkjent som dommar i distriktsdomstolen i Colorado med 72 mot 28 stemmer. Ho har både latinamerikansk og asiatisk bakgrunn.

– Begge er høgst kvalifiserte, og representerer mangfaldet som er ein av dei største styrkane i landet vårt, sa Biden.

Han la til at det er andre utnemningar som har støtte frå begge partia, og han håpar dei blir godkjende snart.

Demokratane meiner at Biden prøver å skape ein balanse i rettsvesenet etter Donald Trump. I løpet av fire år som president fekk Trump utnemnt og godkjent meir enn 230 dommarar, og tre firedelar var menn og 85 prosent var kvite. Han valde openlyst konservative dommarar som gjekk imot abort og forsvarte våpenlovene.

Over 100

Biden prøver å få utnemnt flest moglege dommarar medan demokratane har fleirtal i Senatet, før mellomvalet neste år. Demokratar reknar med at det blir over 100 ledige dommarembete i dei føderale distriktsdomstolane og ankedomstolane dei neste månadene.

I tillegg er det lagt press på den 82 år gamle progressive høgsterettsdommaren Stephen Breyer om å pensjonere seg. Om dette skjer, kan Biden oppfylle valløftet sitt om å utnemne den første svarte kvinne som dommar i høgsterett.

Av dei drygt 20 dommarane Biden har utnemnt, og som ventar på godkjenning frå Senatet, er det 16 kvinner, fleire av dei svarte eller innfødde. Blant mennene er det ein muslim med pakistansk bakgrunn, som blir den første føderale dommaren med islamsk tru dersom han blir godkjend.

