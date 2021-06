Albansk riksrettsdebatt i gang

utenriks

Ein granskingskomité i forsamlinga har konkludert med at Meta bør avsetjast eitt år før perioden hans går ut. I ein 98 sider lang rapport fastslår komiteen at presidenten braut 16 reglar i Grunnlova før valet i april.

Meta avviser granskinga og riksrettsprosessen og meiner begge er ulovlege.

Saka starta då 49 sosialistar i nasjonalforsamlinga bad om at det skulle oppnemnast ein granskingskomité. Dei skulda Meta – ein tidlegare statsminister for sosialistane, som seinare forlét partiet – for å eggje til vald og ustabilitet og å stille seg på opposisjonens side før valet. Dei meiner han ikkje har oppfylt den konstitusjonelle plikta si til å sikre det nasjonale samhaldet.

Presidenten er først og fremst eit seremonielt statsoverhovud, og rolla blir sett på normalt for å vere politisk nøytral. Meta har likevel barka i hop med statsminister Edi Ramas sosialistiske regjering ved fleire høve. Rama blir skulda for å leie eit «kleptokratisk regime» og samle all makt på eigne hender.

For å stille presidenten for riksrett blir det kravd 93 stemmer. Sosialistpartiet har 74 av 140 representantar i nasjonalforsamlinga.

