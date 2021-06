utenriks

Det seier direktøren for organisasjonen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Luftangrepa trefte Homs-provinsen, sentralt i Syria, like før midnatt, seier Rami Abdulrahman.

Syriske statlege medium hevdar òg at luftforsvaret i landet vart sett i verk for å svare på israelske luftangrep nær Damaskus, og SOHR stadfestar at kraftige eksplosjonar vart høyrde i byen. Homs-provinsen ligg ikkje langt unna den syriske hovudstaden.

