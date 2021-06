USA vil ha handelsavtale med Taiwan

utenriks

– Eg veit at vi er i gang med samtalar med Taiwan, eller at vi snart kjem til å vere det, om ein slags rammeavtale, sa han under ei høyring i Kongressen.

Ein mogleg handelsavtale mellom USA og Taiwan vil provosere Kina, som ser den demokratiske og sjølvstyrte øya som ein del av territoriet sitt.

Uttalen kom etter at tre amerikanske senatorar, demokratane Tammy Duckworth og Chris Coons, og dessutan republikanaren Dan Sullivan, besøkte hovudstaden på øya Taipei søndag. Der lova dei bort 750.000 vaksinedosar til Taiwan, som har slite med å skaffe seg vaksine på grunn av kinesisk motstand.

Kina og Taiwan har vore skilde sidan 1949 då kommunistane vann den kinesiske borgarkrigen og tok makta på fastlandet. Dei tapande nasjonalistane søkte tilflukt på øya Taiwan.

Taiwan har i praksis fullt sjølvstyre, men Kina truar med å invadere øya dersom styresmaktene der erklærer sjølvstende.

USA braut dei diplomatiske banda til Taiwan i 1979, men er framleis dei viktigaste allierte og landet Taiwan importerer flest våpen frå. Blinken gjentok måndag at amerikanarane framleis meiner at Taiwan må ha moglegheita til å forsvare seg.

– Vi er bekymra over den auka aggresjonen som regjeringa i Beijing har utvist overfor Taiwan, sa Blinken.

