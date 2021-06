Tilspissa palestinsk maktkamp etter krigshandlingane

utenriks

Den palestinske opinionen er tydeleg påverka av dei siste krigshandlingane. Og president Mahmoud Abbas kjem ikkje særleg godt ut av det.

– Det blir tydelegare for kvar dag som går at Fatah-leiar Abbas manglar legitimitet, seier Midtausten-ekspert Lucia Ardovini ved Det svenske utanrikspolitiske instituttet.

Etter nærare 20 år ved makta har dei politiske problema sakte, men sikkert berre auka for dei palestinske styresmaktene på Vestbreidda. No er problema openberre, meiner ho.

Gammal konflikt

Konflikten mellom palestinarane på Vestbreidda og Gazastripa er gammal.

Hamas har hatt makta i Gaza sidan 2007, medan Abbas og ei mellombels Fatah-regjering har styrt på Vestbreidda. Det er Abbas som representerer palestinarane. Fleire land ser på Hamas som ein terrororganisasjon, og Hamas blir boikotta av mellom anna USA og EU.

Men det har lenge vore ei murrande misnøye med leiarskapen på Vestbreidda. Perioden til 85 år gamle Abbas som leiar gjekk formelt ut i 2009, men han har halde fram med å styre ved dekret sidan.

Protestar mot Fatah

Palestinske demonstrantar og aktivistar har lenge skulda Abbas for ikkje å ta ei meir aktiv rolle for å stanse aggresjonen frå Israel.

Under kampane i mai protesterte mange av palestinarane på Vestbreidda mot Fatah og i solidaritet med det Hamas-styrte Gaza.

Det vart teke ille opp av styresmaktene på Vestbreidda. Nyheitskanalen Al Jazeera opplyser at mange av studentane som deltok i demonstrasjonane, vart arresterte og skulda for oppvigling. Dei er dessutan skulda for å ha forulempa symbolsk viktige leiarar.

– Som alltid når makta blir trua, grip ho til fridomskrenking. Dei kan ikkje tillate seg intern motstand. Det er eit teikn på at Abbas er svekt og manglar legitimitet, meiner Ardovini.

Unge menneske

Ho legg til at mange av dei som protesterte på Vestbreidda og i Aust-Jerusalem til støtte for befolkninga i Gaza, er unge menneske.

– Dei er for unge til sjølv å ha vore politiske aktive under den andre intifadaen (2000-2005). Dei er lei av politikarar som etter mange år ved makta ikkje har lykkast med å betre situasjonen for dei. Og mange oppfattar det slik at politikarane faktisk sjølv er nøgde med situasjonen.

Ikkje val sidan 2006

Dei unge er dessutan svært misnøgde med at dei ikkje har kunna røyste på over 15 år.

Det var planlagd val 22. mai – det første sidan 2006. Men valet vart utsett.

Abbas oppgav årsaka til utsetjinga med usemjer med Israel om røysting i Aust-Jerusalem. Han ville ha garantiar om at palestinarane som bur i Aust-Jerusalem, også får stemme.

Ardovini meiner Abbas berre brukte dette som eit påskot til å utsetje valet.

– Den verkelege grunnen er at han er sterkt svekt akkurat no, meiner ho.

Utbreidd oppfatning

Det er ei utbreidd oppfatning at Abbas tok avgjerda om å utsetje valet fordi han er så upopulær.

Det tyrkiske magasinet TRTWorld skriv at Abbas truleg føler seg trua. Mellom anna av Nasser al-Kidwa. Han er nevø av den ikoniske leiaren til Fatah, Yasser Arafat, som i si tid grunnla Fatah og som var den første leiaren til palestinarane.

Nasser -al-Kidwa vart nyleg sparka ut av Fatah etter at han kunngjorde at han ville stille som presidentkandidat til det planlagde valet 22. mai. Han har danna ei utbrytargruppe som kallar seg Fridom.

Abbas gjorde det klart at partiet skulle stille med ei samla liste for å unngå tap av stemmer til Hamas, som stiller med ei samla liste.

Etter å ha vorte sparka ut av Fatah, oppmoda al-Kidwa andre Fatah-leiarar til å stå opp mot Abbas.

– Eg trur mange palestinarar ønskjer endringar. Dei meiner det er på tide å velje ein ny veg i håp om ei betre framtid, uttalte han til Al Jazeera.

Også den kontroversielle eksilpolitikaren og den tidlegare tryggingssjefen til Fatah på Gazastripa, Mohammed Dahlan, skal opplevast som truande for Abbas.

Dahlan har levd i eksil sidan 2011 etter ein bitter feide med Fatah. Tidlegare i år prøvde han å kjøpe seg popularitet ved å sende 40.000 dosar med koronavaksine til Palestina.

Hamas ikkje stort betre

Misnøya med Fatah betyr ikkje nødvendigvis at Hamas vil styrkje posisjonen sin.

– Misnøya i befolkninga gjeld både Fatah og Hamas. Om det var val i dag, trur eg begge partar ville skåre like dårleg. Problemet til palestinarane er at dei ikkje har andre å stemme på, seier Ardovini.

Ardovini trur det på sikt kan bli danna nye politiske parti.

Under konflikten tredde unge palestinarar fram i sosiale medium – og dei fekk eit breitt internasjonalt publikum. Dersom det blir danna ei ny politisk rørsle, trur eg ho vil springe ut av denne gruppa, seier Midtausten-eksperten.

