Sivile drepne, sjukehus brent ned i Kongo

utenriks

Observatørgruppa KST sa tysdag at talet på drepne under angrepet på landsbyen Boga i Ituru-provinsen dagen før, har stige til ti.

– Sjukehuset vart sett i brann, og ei grav vart vanæra i katedralen, tvitrar KST og legg til at to av gjerningsmennene vart drepne i kampar med væpna kongolesiske styrkar og FN-soldatar.

Leger Uten Grenser (MSF) sa tidlegare at sjukehuset dei støttar, vart utsett for eit målretta, brutalt angrep. Sjukehuset var det siste behandlingstilbodet som var igjen for folk i det urolege området. Apoteket og medisinlageret vart plyndra, og intensivavdelinga brend ned, ifølgje MSF.

Hæren skuldar den berykta ADF-militsen for å stå bak.

(©NPK)