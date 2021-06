Renault tiltalt for utsleppssvindel

utenriks

– Renault nektar for å ha gjort seg skuldig i brotsverk og minner om at køyretøya våre ikkje er utstyrte med svindelprogramvare for utstyr som kontrollerer forureining, seier selskapet i ei fråsegn tysdag, der dei sjølve opplyser om skuldingane frå påtalemakta.

Renault gjentek dermed påstanden dei har fremja sidan etterforskinga først starta i 2017.

Bilprodusenten opplyser at domstolen har bede Renault betale 20 millionar euro i kausjon og leggje fram ein bankgaranti på 60 millionar euro for å dekkje eventuelle kompensasjonskrav.

(©NPK)