Rampete elefantar tek ein blund frå øydeleggingar og eventyr i Kina

Ein statleg TV-kanal har den siste tida hatt direktesending som har følgt elefantflokken døgnet rundt på turen, noko som har skapt enorm interesse. Fleire hundre millionar kinesarar har følgt reisa til dyra i sosiale medium.

Både bustader, låvar og avlingar i Yunnan-provinsen har gått tapt under vandringa, med øydeleggingar for over ein million dollar.

Men måndag fanga videoovervaking opp at elefantane låg sorglaust og slappa av i ein skog utanfor provinshovudstaden Kunming etter dei mange eventyra sine.

Sidan reisa byrja har meir enn 400 personar vorte mobiliserte i området for å ta vare på tryggleiken til folk, og eit tital dronar følgjer no flokken på vandringa. Fleire lastebilar er òg plasserte langs vegen ved tettbudde strøk for å halde dyra unna, og folk har fått beskjed av regjeringa om å ikkje la salt og korn bli liggjande utandørs.

Ekspertar har førebels ikkje funne ei forklaring på kvifor elefantane forlét den opphavlege heimen sin i eit naturreservat i provinsen. Dyra sjølv er nok uvitande om den nye kjendisstatusen sin.

Til så lenge får kinesarane krysse fingrane for at flokken oppfører seg betre etter ein lang og god blund.

