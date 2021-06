Fransk tenåring arrestert for å ha drepe faren og delt video i sosiale medium

utenriks

Tenåringen ringde sjølv politiet seint laurdag for å fortelje at han hadde drepe faren, opplyser ein representant for påtalemakta.

Då politiet kom til åstaden i småbyen Ploeren i Bretagne, fann dei den døde faren, som var påført fleire knivskadar. Sonen, som var kraftig alkoholpåverka, vart arrestert.

Innan den tida hadde 17-åringen allereie sendt ein video av åstaden til omtrent 40 personar i sosiale medium. Politiet fekk fort fjerna videoen frå nettet, og mottakarane og foreldra deira har fått tilbod om psykologhjelp.

Ifølgje politiet skal tenåringen ha fortalt at han ønskte å få ein slutt på den valdelege åtferda til faren, som ofte vart utløyst av alkohol og som skal ha ført til mykje liding for familien.

17-åringen vart måndag sikta for drapet og for delinga av videoen.

