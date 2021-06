Framleis dødt sprang mellom marxist og høgrepopulist i presidentvalet i Peru

utenriks

Dermed ligg det an til at berre nokre tusen stemmer kan avgjere utfallet av valet. Castillo er likevel sikker på siger.

– Viljen til folket vil bli respektert. No skal våre stemmer bli talde, stemmene frå provinsen, sa han til støttespelarar måndag.

Natt til tysdag norsk tid var 94,8 prosent av stemmene etter valet på søndag talde. Castillo leidde då med 50,2 prosent over 49,7 prosent til Fujimori.

Det er uklart når resultatet er klart, men det kan ta fleire dagar. Partiet til Castillo, Peru Libre (Fritt Peru), har bede valstyresmaktene «beskytte stemmene» i det stemmesetlar blir talde og registrerte. Over 1 million stemmer frå peruanarar i utlandet er enno ikkje ferdig talde.

Valfusk-påstand

Samtidig har Fujimori fremja påstandar om valfusk.

Det er «avvik» og «teikn på valfusk», sa Fujimori på ein pressekonferanse natt til tysdag norsk tid.

46-åringen tok tidleg leiinga då stemmeteljinga byrja. Men den 51 år gamle skulelæraren og fagforeiningsleiaren Castillo har mange støttespelarar på landsbygda, noko som viste seg då teljinga derfrå byrja å komme inn.

– Berre folket kjem til å redde folket, sa Castillo sjølv natt til tysdag og bad tilhengjarane sine om å vise atterhald.

Valobservatørar frå Organisasjonen for amerikanske statar (OAS) seier «oppførselen til dei to kandidatane i desse kritiske timane er avgjerande for å behalde roa».

Motsetnadar

Meir enn 25 millionar peruanarar har vorte bedne om å avleggje stemme i valet.

Castillo ønskjer å byggje ein sosialistisk stat, auke skattane, nasjonalisere viktig industri, stramme inn kontrollen over media, og skrote forfatningsdomstolen om han vinn. Fujimori ønskjer å føre ein nyliberalistisk økonomisk politikk og ein knallhard tryggingspolitikk.

Fujimori er dotter av den tidlegare presidenten i landet, Alberto Fujimori, som sonar ein dom på 25 år i fengsel for å ha gitt ordre om to massakrar på byrjinga av 1990-talet.

Ho ønskjer å benåde den 82 år gamle faren sin om ho vinn valet. Ho har òg sjølv vore fengsla i samband med etterforskinga av ei korrupsjonssak.

Økonomi og korona

Uansett kven av dei to som vinn, kjem vedkommande til å måtte handtere den tunge oppgåva med å få liv i den økonomiske kollapsen og handtere koronapandemien som har ramma Peru hardt.

Landet har flest registrerte koronadødsfall per innbyggjar i verda.

To millionar peruanarar har mista jobben under pandemien. Nesten kvar tredje peruanar lever no i fattigdom, ifølgje offisiell statistikk.

Peruanarane ønskjer òg stabilitet etter å ha hatt fire presidentar dei siste tre åra. Sju av dei ti siste leiarane i landet har anten vorte dømde eller er under etterforsking for korrupsjon.

Polarisering

– Dersom Keiko til slutt blir vald, kan ein ikkje gløyme at desse 50 prosentane ikkje er den reelle støtta hennar, men i staden ein reaksjon frå veljarane som er redde for kva motstandaren hennar står for, seier den politiske analytikaren Jessica Smith til AFP.

Ho meiner det ikkje blir lett for Fujimori, som følgje av fortida til faren, å byggje opp tillit. Om Castillo skulle vinne i staden, blir utfordringa hans å sikre fleirtal i nasjonalforsamlinga for å kunne gjennomføre dei store omveltingane han ønskjer, påpeikar Smith.

Castillo har lova å takke nei til presidentlønn om han vinn, og i staden halde fram med å leve på lærarløn.

– Castillo kan bli den første fattige presidenten i Peru, seier analytikar Hugo Otero.

I begge tilfelle trengst det tid for å roe ned situasjonen, fordi det er sterk polarisering og ein atmosfære prega av sosial konflikt, seier analytikar Luis Pasaraindico.

Den nye presidenten overtek etter den sentrumsorienterte sitjande presidenten Francisco Sagasti 28. juli.

