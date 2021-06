Forsking: Den kinesiske politikken kan hindre fire millionar fødslar blant minoritetar

utenriks

Anslag viser at færre fødslar blant minoritetsfolk kan sørgje for at delen han-kinesarar i regionen kan auke frå dagens 8,4 prosent til 25 prosent. Han-kinesarane er i fleirtal i resten av Kina.

Den tyske forskaren Adrian Zenz seier offentleg tilgjengelege dokument frå kinesiske tryggingsforskarar såg på konsentrasjonen av minoritetsgrupper for å vere den underliggjande årsaka til uro i regionen og foreslo befolkningskontroll som ein metode for risikoreduksjon.

Fødselstal halvert

Ei dokumentert bekymring for at den tørre regionen ikkje kan takle ei større innflytting av han-kinesarar, peikar i retning av at fødselsavgrensingar kan brukast til å endre den demografiske samansetninga i Xinjiang-regionen.

Førre veke kunngjorde Kina at landet aukar talet på barn eit par kan få til tre i staden for eitt, men forskarar seier at Beijing ikkje ser på alle babyar som ønskjelege i Xinjiang, og visstnok driv ein aktiv politikk for å redusere talet på barn fødde av etniske minoritetar. Politikken skal mellom anna gå ut på sterke prevensjonstiltak i regionen, inkludert fengsel for å ha for mange barn, og påstandar om tvungen sterilisering.

Offisielle tal viser at fødselstala i Xinjiang vart nesten halverte mellom 2017 og 2019 – den brattaste nedgangen blant alle dei kinesiske regionane, og truleg den mest ekstreme nedgangen globalt sidan 1950, viser ein analyse frå Australian Strategic Policy Institute.

Internasjonal kritikk

Zenz har berekna at dersom befolkningsveksten blant dei etniske minoritetane i det sørlege Xinjiang fekk utvikle seg naturleg ville han ha nådd 13,14 millionar personar innan 2040, men at undertrykkingstiltak ført av Kina vil hindre opptil 4,5 millionar fødslar blant uigurar og andre etniske minoritetar.

Kina har møtt internasjonal kritikk for politikken sin i Xinjiang, der minst ein million menneske frå for det meste muslimske minoritetar har vorte haldne i leirar i regionen. Menneskerettsgrupper skuldar styresmaktene for å påleggje folk tvangsarbeid, og USA har kalla politikken eit folkemord.

Beijing har slått tilbake mot skuldingane og forklarer politikken i Xinjiang med mellom anna kamp mot terror.

(©NPK)