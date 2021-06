Fleire store nettstader vart ramma av konfigurasjonsfeil hos underleverandør

utenriks

Feilen vart oppdaga litt før klokka 12 norsk tid tysdag, og problemet var løyst ein times tid seinare. Årsaka var ein feil med ein såkalla tenestekonfigurasjon hos tenesteleverandøren Fastly, opplyser selskapet.

Fastly leverer infrastruktur til nettsider over heile verda. Dei hjelper kundar med å lagre, eller «cache», innhald på serverar rundt omkring i verda, slik at nettsidene skal kunne lastast inn raskare.

Ei rekkje selskap ramma

BBC, Bloomberg, The Guardian, Reddit, HBO Max og Spotify var blant dei som vart ramma. Problema såg i stor grad ut til å ramme medienettstader, men nettsida til styresmaktene i Storbritannia, gov.uk, og Det kvite hus i USA var også nede.

Her i Noreg hadde VG, E24 og Aftenposten problem med visning av artiklar. Dei svenske Schibsted-avisene Aftonbladet og Svenska Dagbladet var også ramma.

I Danmark var mellom anna nettsida til TV 2 nede.

Fall på børsen

Ei rekkje store aksjar fall på dei amerikanske børsane i minutta etter dei første feilmeldingane. For ein månad sidan førte eit cyberangrep til at operatøren måtte stanse all aktivitet ved den største oljeleidningen i USA.

Det er så langt ingenting som tyder på at problema tysdag var forårsaka av eit angrep.

Fastly-aksjen fall også med 4 prosent på Wall Street før han snudde.

Avhengige

Mange store verksemder er avhengige av såkalla CDN-tenester, «Content Delivery Network» eller innhaldsdistribusjonsnettverk. Det San Francisco-baserte selskapet Fastly er blant dei største i verda på CDN.

Problema viser kor avhengige mange har vorte av eit fåtal IT-selskap som tek seg av infrastrukturen på internett, til dømes Amazons skyteneste AWS, i motsetning til ein meir desentralisert modell.

– Til og med dei største og mest sofistikerte selskapa opplever at nettsida går ned. Men dei kan også hente seg inn igjen ganske fort, seier Doug Madory, nettinfrastrukturekspert i selskapet Kentik, til nyheitsbyrået AP.

(©NPK)