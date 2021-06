Fire muslimar drepne i bilangrep i Canada søndag

utenriks

Ein 20 år gammal mann er arrestert etter påkøyringa. Mannen kjende ikkje offera, men retta angrepet mot dei fordi dei var muslimar, ifølgje politiet.

– Vi trur offera vart utpeika på grunn av den muslimske trua deira. Vi forstår at denne hendinga kan forårsake frykt og uro blant folk, særleg muslimar, og for alle som har vorte målskive for hat, seier London-politisjef Stephen Williams.

Mannen hadde ifølgje politiet på seg noko som likna ein skotsikker vest. Han er sikta for fire drap og eitt drapsforsøk, men politiet seier at styresmaktene òg kommuniserer med det føderale politiet om å sikte han for terrorhandlingar.

Tre generasjonar

Offera er ei 74 år gammal kvinne, ein 46 år gammal mann, ei 44 år gammal kvinne og ei 15 år gammal jente. I tillegg er ein ni år gammal gut innlagt på sjukehus med alvorlege skadar etter påkøyringa.

Zahid Khan, ein familievenn av offera, fortel til nyheitsbyrået AP at det var tre generasjonar frå same familie som vart drepne, ei bestemor, far, mor og ei tenåringsdotter. Familien innvandra frå Pakistan for 14 år sidan og var engasjerte, anstendige og sjenerøse medlemmer av moskeen i byen, ifølgje Khan.

– Dei var berre ute på den same turen dei gjekk kvar dag, sa han gråtkjøvd til reporterar i nærleiken av åstaden.

– Eit terrorangrep

Angrepet kjem fire år etter eit angrep mot ein moské i Quebec by. I januar 2017 tok ein 27 år gammal høgreekstremist seg inn og opna eld mot medlemmer som var samla til bønn. Seks personar vart drepne, og fem andre fekk alvorlege skadar.

Det nasjonale rådet for canadiske muslimar er forferda over angrepet på søndag, og seier at muslimar i landet har måtta føle altfor mykje på islamofobi.

– Dette er eit terrorangrep på canadisk jord, og bør behandlast som det, seier leiar Mustafa Farooq.

Angrepet blir fordømt av statsminister Justin Trudeau.

– Til det muslimske samfunnet i London og til muslimar over heile landet: Vit at vi står saman med dykk. Islamofobi høyrer ikkje heime i samfunnet vårt. Dette hatet er snikande og forkasteleg – og det må stoppast, tvitrar Trudeau.

(©NPK)