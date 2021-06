Europeiske bedrifter vil utvide i Kina, men koronarestriksjonar held dei att

utenriks

Rundt seks av ti selskap seier dei planlegg å utvide i Kina. Berre eitt av ti selskap vurderer å trekkje seg heilt ut av den nest største økonomien i verda, ifølgje undersøkinga, som er gjennomført av EUs handelskammer i Kina.

EU-bedriftene ser gjennomgåande lyst på moglegheita for vekst, og nesten sju av ti – 68 prosent – seier dei er optimistiske på vegner av eigen sektor.

Ifølgje handelskammeret har selskapa drege nytte av at Kina fekk kontroll på pandemien raskare enn andre regionar og at den økonomiske opphentinga byrja allereie i fjor.

På kort sikt har strenge innreiserestriksjonar gjort det mykje vanskelegare for utanlandske spesialistar å komme inn i landet. Det har skapt problem for rundt tre firedelar – 73 prosent – av selskapa. 16 prosent av selskapa seier òg at tvungen deling av teknologisk innsikt er eit uløyst problem.

Politisering av næringslivet, handelskrig med USA og ei forverring av forholdet mellom Kina og EU blir òg trekt fram som utfordringar.

(©NPK)