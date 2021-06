Europa opnar opp for turisme igjen

utenriks

I fjor sommar førte nedstengingane til ein brå stopp i turistreisene. Europas byar, strender, turistattraksjonar, små og store barar, familierestaurantar og kjeder vart plutseleg tømde for folk – og ei uhyggjeleg stille la seg over by og land.

Covid-19 er framleis langt frå å vere overvunne, men virustestar og vaksinasjonsprogram gir håp om at sommaren i år blir mykje meir livleg enn i fjor.

EU er berre dagar unna å lansere EU-reisekortet sitt – både digitalt og på papir. Håpet er at det skal gjere det lettare å ta imot mange reisande igjen.

Bestillingar tikkar inn

Spania satsar på å få tilbake rundt 70 prosent av turistane dei hadde før pandemien, og Italia melder at bestillingane kjem som på løpande band.

Men turistar utanfor EU vil likevel oppleve ei rekkje hindringar ved grensene, reglane varierer frå land til land og framleis krav om munnbindbruk og sosial avstand vil leggje ein klar dempar på reiseiveren for mange.

EU-landa er nemleg klare på at dei må unngå ei fjerde koronabølgje – sjølv om håpet er å få pusta liv i turismen igjen.

– Vi må klare å sameine fridom til å reise med behovet for tryggleik, oppsummerer den franske turistministeren Jean-Baptiste Lemoyne.

Her er eit samandrag av reglar for nokre av Europas viktigaste turistland.

Frankrike:

Landet har laga eit fargekoda kart som forklarer innreisereglar for ulike land. Borgarar frå EU og «grøne land» som mellom anna Australia, Israel og New Zealand slepp restriksjonar. Frå 1. juli vil dessutan Frankrike godta europeiske helsepass.

Frå land i oransje soner, mellom dei Storbritannia og det meste av Asia og Afrika, vil sjølv vaksinerte måtte vise fram ein fersk negativ koronatest. Men dei vil sleppe å gå i karantene, og dei treng ikkje ha nokon god grunn for å reise til Frankrike.

Ikkje-vaksinerte frå oransje soner må ha gode grunnar for å reise, og dei må i sju dagars karantene. Reisande frå India og Brasil slepp ikkje inn i det heile teke.

Påbodet om å ha på munnbind både ute og inne vil framleis gjelde, men reglar om portforbod vil bli oppheva 30. juni.

Spania:

7. juni oppheva Spania regelen om at reisande frå EU skulle vise fram ein fersk PCR-test.

Alle som er vaksinerte, kan få komme inn i landet, uavhengig av kvar dei kjem frå. Men bruk av munnbind er framleis obligatorisk, også utandørs – dersom du ikkje kan halde minst 1,5 meter avstand. I solsteika på stranda må du tole å gå med munnbind, der er det påbodne.

Både Madrid og Barcelona har oppheva portforboda sine, og barar og restaurantar kan halde ope fram til høvesvis kl. 01 og 24.

Italia:

Reisande frå EU, Storbritannia og Israel må vise fram ein negativ test som er ferskare enn 48 timar – og fylle inn eit helseskjema, men dei slepp no å gå i karantene.

Reisande frå land som mellom anna Australia, Thailand, Canada og USA må vise fram ein negativ test, gå i 10 dagars karantene og deretter ta ein ny test.

Reisande frå Brasil, India, Bangladesh og Sri Lanka slepp ikkje inn.

Munnbind er obligatorisk – men i juli slepp folk å ha dei på ute. Eit portforbod frå kl. 05 gjeld framleis, og berre fire menneske kan sitje ved same bord på barar og restaurantar.

Portugal:

Alle reisande frå EU-land, Schengen-området (mellom dei Noreg) og Storbritannia må vise fram ein PCR-test teken for mindre enn 72 timar sidan for å sleppe inn i landet.

Dei same reglane gjeld frå reisande frå mellom anna Australia, Israel, New Zealand og Kina. Frå enkelte andre land må ein dokumentere at det er nødvendig å reise inn i Portugal.

Reisande frå Sør-Afrika, Brasil og India må i isolasjon ved framkomst.

Sosial avstand og bruk av munnbind er påbode. På strender og badeplassar må det vere minst tre meter mellom parasollane.

Portugal skal slutte seg til helsepass-systemet 1. juli.

Hellas:

Landet håpar å få tilbake rundt halvparten av turistane dei hadde før pandemien slo inn. Reisa frå EU-land og Schengen-området er velkomne, det same er reisande frå mellom anna Canada, USA, Israel og Kina.

Men alle må fylle ut eit helseskjema og framleggje bevis på at dei har fått vaksine eller teke ein PCR-test for ikkje mindre enn 72 timar sidan. Ein kan òg leggje fram attest på at ein er immun etter å ha hatt ein koronainfeksjon.

Munnbind er framleis obligatorisk både inne og ute.

Diskotek og innandørs kulturarrangement vil vere stengde. På restaurantar kan seks personar sitje saman rundt eit bord.

Storbritannia:

Det vil også i sommar vere vanskeleg for reisande frå store delar av verda å komme inn i Storbritannia, som framleis har karantenekrav og krav om at ein må ta dyre koronatestar.

Turistnæringa satsar derfor først og fremst på eventyrlysta til eigne borgarar.

Borgarar frå nokre få «grøne» land, som Australia, New Zealand og Island får komme inn dersom dei viser fram ein negativ covid-test.

Så får sommaren vise om reiseiveren overvinn dei hindringane og reglane som framleis – i varierande grad – vil vere på plass.

