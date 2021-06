Britisk avis åtvarar mot «pølsekrig» med EU

utenriks

– Dersom Storbritannia igjen handlar på eiga hand i dei kommande vekene, vil ikkje EU nøle med å reagere resolutt for å sikre at Storbritannia oppfyller dei folkerettslege forpliktingane sine, seier visepresident Maros Sefcovic i EU-kommisjonen. EU har allereie innleidd ein formell prosess mot britane etter at sistnemnde utsette tollkontrollen på enkelte varer som kjem til Nord-Irland frå Storbritannia.

For å unngå grensekontroll mellom Irland og Nord-Irland legg brexitavtalen opp til kontroll med varer som kryssar Irskesjøen. Dette har opprørt mange, særleg i Nord-Irland.

I slutten av juni skal det innførast kontroll av kjøtt på kjøl og frys. Dersom nord-irske butikkar ikkje får selje kjøtt frå resten av Storbritannia, kan det gå mot «pølsekrig», åtvarar den konservative avisa Daily Telegraph.

Uttalen frå Sefcovic kjem i forkant av eit møte med den britiske brexitministeren David Frost og kort tid før leiarane for dei største økonomiane i verda samlar seg til G7-toppmøte i England til helga.

(©NPK)