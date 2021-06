Analytikar: Amerikansk alzheimermedisin kan òg bli godkjend i Europa

utenriks

Den amerikanske godkjenninga vart gitt til legemiddelet Aduhelm frå selskapet Biogen. Det er utvikla til å behandle demenssjukdommen alzheimer.

Senioranalytikar i danske Sydbank, Søren Løntoft Hansen, har gjennom ei årrekkje følgt legemiddelindustrien tett. Han trur at ei aldrande befolkning i Europa som truleg vil leve lenge, kan føre til at europeiske helsestyresmakter godkjenner legemiddelet òg her.

– Vi har ein stor aldrande generasjon, og fleire vil få alzheimer. Derfor kan dei europeiske helsestyresmaktene vere villige til å flytte grensene for kor fort ein godkjenner slike legemiddel, seier Hansen.

Godkjenninga frå amerikanske styresmakter føreset at det blir gjort fleire undersøkingar med medisinen. I førebelse studiar har medisinen frå Biogen vist at han kan redusere mengdene av plakk i hjernen. Det blir anteke at oppbygging av plakk er blant årsakene til at personar blir ramma av Alzheimers sjukdom. Med andre ord kan middelet potensielt redusere sjukdommen hos alzheimerpasienter.

– Det vil sjølvsagt bety ein betre livskvalitet for pasientane. Det vil òg gi ein betre livskvalitet for dei pårørande, seier Hansen.

Ifølgje Bloomberg News har Aduhelm allereie vorte vurdert til godkjenning i Europa, Japan, Canada, Australia og Brasil.

