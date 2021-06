Urbefolkninga i Canada avviser uttalen til paven etter funn av massegrav

utenriks

– Vi føler alle smerte og er triste. Kven gjer ikkje det? Dette er ein verdsomspennande parodi, seier Bobby Cameron, leiar av gruppa Sovereign Indigenous Nations i Saskatchewan-provinsen, som representerer ei rekkje grupper innanfor urbefolkninga.

Pave Frans uttrykte søndag sorga og medkjensla si etter at det nyleg vart funne ei massegrav med leivningar av 215 barn ved ein tidlegare internatskule for urbefolkninga i Canada.

– Dette sørgjelege funnet aukar forståinga av lidingane i fortida, sa paven under den vekevise velsigninga si på Petersplassen.

Noka unnskyldning kom han derimot ikkje med, trass i gjentekne oppmodingar. Mange av internatskulane for urbefolkninga i Canada vart drivne av Den katolske kyrkje.

– Kor vanskeleg er det for paven å seie at han er lei seg for måten organisasjonen hans behandla urfolket i Canada på, og komme med ei unnskyldning? heldt Cameron fram.

Internatskulane for urbefolkninga i Canada vart brukte for å få barna til å vende sin eigen kultur ryggen, og tileigne seg vestleg kultur. Dei var i drift frå 1831 til 1996, og det var minst 130 slike skular i Canada.

