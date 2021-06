USA godkjenner omstridd medisin mot alzheimer

utenriks

Medisinen er den einaste som det amerikanske legemiddeltilsynet (FDA) meiner fungerer mot sjølve sjukdommen og ikkje berre mot symptom som angst og søvnproblem.

Medisinen, som er utvikla av det amerikanske selskapet Biogen og det japanske selskapet Eisai co., er omdiskutert. Ein studie viste at medisinen berre bremsar den mentale tilbakegangen, men utan å stanse han.

På grunn av dette fryktar ekspertar på området at ei godkjenning vil setje ein ny presedens som kan opne dørene for godkjenning av behandlingar med tvilsame effektar.

FDA har bede selskapa gjennomføre ein ny studie for å stadfeste at medisinen hjelper pasientane. Om studien ikkje stadfestar at medisinen er effektiv, kan FDA trekkje medisinane ut av marknaden, sjølv om dette er noko dei sjeldan gjer.

