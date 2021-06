Tyske soldatar i Afghanistan må kvitte seg med 60.000 boksar øl

utenriks

Leiaren for dei tyske styrkane i Afghanistan innførte forbod mot å drikke alkohol av tryggingsårsaker.

Tyske soldatar har vanlegvis krav på to boksar øl eller tilsvarande mengd annan alkohol per dag. I Marmal-leiren i Mazar-e Sharif, der også dei norske soldatane i Afghanistan heldt til fram til 2014, hadde det byrja å hope seg opp forsyningar av rusdrikke.

Til saman måtte det tyske forsvaret finne ut kva dei skulle gjere med nesten 22.600 liter alkohol, mellom dei nesten 60.000 boksar øl. Alkoholen kan ikkje seljast vidare i Afghanistan, der størsteparten av befolkninga er muslimar, og han kan ikkje hellast ut eller destruerast av miljøomsyn.

No seier talskvinna til det tyske forsvarsdepartementet Christina Routsi at ein har funne eit selskap som kan transportere alkoholen ut av landet samtidig med at tyske soldatar trekker seg ut av landet dei neste månadene. Nato-styrkane skal vere ute av Afghanistan i september.

Selskapet skal så vidareselje ølboksane og vin- og spritflaskene, og inntektene herfrå skal betale for transportkostnadene, meiner forsvaret.

