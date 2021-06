Taliban krev anger frå afghanske tolkar

utenriks

Afghanarar som har jobba for utanlandske styrkar, mellom anna dei amerikanske og for Nato, fryktar for sin eigen tryggleik når styrkane blir trekte ut av landet. Mange av dei har jobba som tolkar, og fleire tusen har vorte tilbydde opphaldsløyve utanlands for arbeidet sitt.

Taliban lovar no at tolkane som ikkje får reist, ikkje skal vere i fare i Afghanistan.

– Dei har ingenting å frykte frå oss, seier Taliban i ei fråsegn, men legg til:

– Dei bør vise at dei angrar på dei tidlegare handlingane sine og må ikkje utføre liknande jobbar i framtida, då det er å rekne som forræderi.

Afghanarar som jobba for utanlandske styrkar, har vorte sett på som fiendar av Taliban. Dei siste to tiåra har titals afghanske tolkar vorte torturerte og drepne av Taliban.

