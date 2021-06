Stoltenberg møter Biden måndag kveld

utenriks

Møtet med president Joe Biden finn stad klokka 16.30 Washington-tid, 22.30 norsk tid måndag, ifølgje timeplanen til sistnemnde.

Dette blir første gong dei to toppane møtest ansikt til ansikt etter at Biden tok over som president 20. januar, men dei har snakka saman fleire gonger på telefon.

På møtet skal dei to fremste leiarane i Nato gjere førebuingar til toppmøtet til forsvarsalliansen i Brussel, som finn stad neste veke. På toppmøtet blir det venta at Nato-landa vil vedta reformpakken Nato 2030, som dreier seg om strategien til organisasjonen dei neste ti åra. Stoltenberg ønskjer seg mellom anna ein auke av fellesbudsjettet til Nato og større merksemd rundt kutt i militære klimagassutslepp.

Stoltenberg skal òg møte forsvarsminister Lloyd Austin, den nasjonale tryggingsrådgivaren til USA, Jake Sullivan, og fleire medlemmer av Kongressen. Tidlegare har han mellom anna besøkt statsministeren i Storbritannia, Boris Johnson.

For Biden blir Nato-toppmøtet eit ledd i ein svært tettpakka europatur, som blir den første utanlandsturen hans som president. Hittil har han møtt svært få verdsleiarar på grunn av koronapandemien, men på turen skal han på Nato-toppmøtet og møte i G7-gruppa, og ha eigne møter med presidenten i Russland, Vladimir Putin, dronning Elisabeth i Storbritannia, og den tyrkiske presidenten, Recep Tayyip Erdogan.

(©NPK)