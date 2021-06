Putin signerer lov som trekkjer Russland ut av Open Skies-avtalen

utenriks

Putin hadde sjølv bede nasjonalforsamlinga om å forlate avtalen. Underhuset stemde for å tre ut av avtalen tidlegare i år. Førre veke stemde òg overhuset for å trekkje landet ut av avtalen.

Signaturen til Putin måndag var den siste formaliteten som trongst for å leggje avtalen død.

Open Skies-avtalen vart underteikna av Russland og USA i Helsingfors 24. mars 1992 og tredde i kraft i 2002.

Russland har lagt skulda på USA for å avslutte avtalen. Tidlegare president Donald Trump sa i fjor at USA trekker seg frå avtalen, noko han knytte til påstandar om at Russland visstnok hadde brote avtalen. Administrasjonen til president Joe Biden bestemde førre månad at avgjerda til Trump skal haldast oppe.

Våpenkontrollavtalen har gjort det mogleg for dei to landa å gjennomføre rekognoseringsflygingar over kvarandres territorium.

