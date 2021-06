Pakistan skal vaksinere 30 millionar barn mot polio

utenriks

På fem dagar skal rundt 223.000 helsearbeidarar reise rundt i 124 av dei 154 distrikta i landet for å gi over 30 millionar barn under fem år vaksinen, seier talspersonar for styresmaktene.

Ifølgje offisielle statistikkar har det berre vore registrert eitt tilfelle av polio så langt i 2021.

– To anti-poliokampanjar under koronanedstenginga, som bidrog til at vi nådde flest mogleg barn i høgrisikoområde, og ein betre tryggingssituasjon, står bak nedgangen i nye tilfelle, sa ein talsperson for helsedepartementet til nyheitsbyrået DPA.

Pakistan og Afghanistan er blant dei få landa i verda der polioviruset framleis finst som villsmitte. Pakistan har gjort store framsteg i kampen mot viruset sidan 1994, men i 2019 melde dei om heile 147 tilfelle, som var det høgaste på over fem år.

Valdelege ekstremistar som angrip vaksinearbeidarar, og konservative religiøse krefter som boikottar vaksinen fordi dei hevdar han gjer muslimske barn sterile, har gjort arbeidet svært vanskeleg.

Polio er ein svært smittsam og ulækjeleg virussjukdom, som rammar nervesystemet og kan forårsake lammingar. Smitten kan òg mellom anna overførast via vatn. Det er ikkje registrert villsmitte med polio i Noreg sidan 1969.

(©NPK)