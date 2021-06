Nord-Korea forbyr all form for utanlandsk påverknad

utenriks

Lova vart innført nyleg og rettar seg mot det regimet kallar «reaksjonære tankar». Lova omfattar til og med bruk av slanguttrykk frå utlandet, melder BBC.

Personar som blir oppdaga med store mengder mediemateriale, det vere seg frå Sør-Korea, USA eller Japan, risikerer dødsstraff. Personar som blir tekne medan dei ser på slike filmar, kan bli dømde til femten år i straffeleir.

«Farleg gift»

Nyleg skreiv leiaren i landet Kim Jong-un eit brev i statlege medium der han bad ungdomsorganisasjonane i landet slå ned på «usmakeleg, individualistisk, antisosialistisk oppførsel» blant unge nordkoreanarar. Han vil ha slutt på utanlandske ord, frisyrar og klede, noko han beskriv som «farleg gift».

Nettavisa Daily NK, som blir gitt ut i Sør-Korea og som har kjelder i Nord-Korea, har meldt om tre tenåringar som vart sende til ein leir for omskulering fordi dei hadde skaffa seg frisyrar av same type som sørkoreanske popstjerner brukar og for å ha sydd opp buksebeina til over anklane. Det er opplysningar som BBC ikkje har klart å få stadfesta.

Innesperra

Analytikarar meiner Kim går til dette skrittet for å prøve å stanse all informasjon frå utlandet frå å nå fram til nordkoreanarane fordi livet i Nord-Korea har vorte stadig vanskelegare. Det kan vere farleg for regimet om nordkoreanarane oppdagar rikdommen i eksempelvis nabolandet Sør-Korea via TV-seriar, påpeikar analytikarar.

Landet er i større grad enn nokon gong før sperra av frå verda utanfor etter at landet stengde grensene sine på grunn av koronapandemien i fjor. Viktige forsyningar og handelsvarer frå nabolandet Kina har nærast stansa opp, men nokon varer slepp gjennom, sjølv om det er avgrensa.

Avretta

Yoon Mi-so seier at ho var elleve år gammal då ho såg ein mann bil avretta fordi han hadde vorte teken for å ha ein sørkoreansk dramafilm. Heile nabolaget hans vart beordra til å sjå på avrettinga, ifølgje Yoon.

– Om ein ikkje gjorde det, kunne det ha vorte rekna som forræderi, seier ho til BBC frå eksilet sitt i Seoul.

Nordkoreanske vakter forsikra seg om at alle visste at straffa for å smugle inn ulovlege videoar, var døden, fortel ho.

– Eg har eit sterkt minne av mannen som fekk bind for auga. Eg kan framleis sjå tårene hans. Det var traumatisk for meg. Bindet for auga var dynka i tårer. Dei batt han fast til ein påle og skaut han, seier Yoon.

