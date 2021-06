Litauen skuldar Kviterussland for å organisere migrantstraumar

utenriks

Måndag arresterte litauiske grensevakter ni irakiske asylsøkjarar som hadde komme over grensa frå Kviterussland. Førre veke arrestert grensevaktene 52 personar. Til saman har 160 flyktningar, hovudsakleg irakarar, kryssa grensa frå Kviterussland til Litauen, som er tre gonger så mange som i heile 2020.

– Det er openbert at det er ei form for hybridkrig som blir ført mot Litauen, og illegale flyktningstraumar er eitt av midla, sa innanriksminister Agne Bilotaite.

Litauen har vore i sentrum for kritikken mot dei kviterussiske styresmaktene etter at dei slo brutalt ned på demonstrasjonar mot regimet i sommar, haust og vinter.

– Gruppene med illegale migrantar som reiser til Litauen, er ikkje tilfeldige. Det går fly frå Bagdad og Istanbul til Minsk, seier Bilotaite.

Litauen hevdar at kviterussiske grensevakter dekkjer spora etter flyktningane, og at det til og med kan vere slik at styresmaktene hjelper flyktningane aktivt. Ho la til at det litauiske forsvaret er på vakt.

Dei to landa deler ei grense på 680 kilometer, og den litauiske hovudstaden Vilnius har lenge vore eit sentrum for kviterussarar i eksil. Mellom anna fekk opposisjonsleiaren Svetlana Tikhanovskaja etablere seg i Litauen då ho måtte flykte etter presidentvalet i fjor. Ei rekkje ikkje-statlege organisasjonar og eit universitet som president Aleksandr Lukasjenko la ned forbod mot, held òg til i Vilnius.

Spenninga mellom dei to landa har auka dei siste vekene, og ei rekkje diplomatar har vorte utviste som følgje av at Kviterussland tvinga eit fly på veg til Vilnius til å lande, slik at dei kunne arrestere aktivisten Roman Protasevitsj.

Lukasjenko har tidlegare åtvara om at Kviterussland kan trappe ned kontrollen på grensa for å slå tilbake mot dei siste EU-sanksjonane.

– Vi stoppa migrantar og narkotika. No skal de få stanse dei sjølve, sa han i ein tale 26. mai.

