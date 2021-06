Jeff Bezos dreg til verdsrommet i juli

utenriks

Turen skal vere den første bemanna flyginga som blir gjennomført av romfartsselskapet hans, Blue Origin.

«Heilt sidan eg var fem år gammal, har eg drøymt om å reise til verdsrommet. Den 20. juli skal eg ta den turen saman med bror min,» skreiv Bezos på sin eigen Instagram-konto.

Dei to Bezos-brørne tek to av tre plassar i New Shepard-kapselen. Den tredje plassen skal auksjonerast bort, og det høgaste bodet er allereie på 2,8 millionar dollar med nesten 6000 bodgivarar frå 143 land.

Turen skal vare i totalt ti minutt, og fire av dei minutta vil vere over Kármán-linja, som er den internasjonalt anerkjende grensa mellom atmosfæren til jorda og verdsrommet.

(©NPK)