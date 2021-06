utenriks

Angrepet i Sebha, som ligg rundt 750 kilometer sør for hovudstaden Tripoli, er det første IS har teke på seg skulda for i Libya på over eit år, ifølgje den USA-baserte overvakingsgruppa Site.

I ei fråsegn på propagandakanalen sin hevdar IS at fire personar vart drepne i angrepet.

Ifølgje ei politikjelde vart to medlemmer av tryggingsstyrkane i landet drepne i angrepet.

(©NPK)