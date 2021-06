HRW ber Bangladesh hjelpe rohingyaene tilbake til fastlandet

utenriks

Donorane bør krevje at Bangladesh lèt dei flyktningane som ønskjer det, vende tilbake til fastlandet, seier Bill Frelick, som er direktør for flyktningar og migrasjon i organisasjonen. Måndag la HRW fram ein rapport om forholda for flyktningane.

I dag bur nesten 18.000 rohingyaflyktningar på øya Basan Char, der dei lever i frykt for syklonar og flaum. Bangladesh har brukt nesten 2,9 milliardar kroner på infrastruktur på øya, der styresmaktene ønskjer at nesten 100.000 flyktningar skal busetje seg frivillig fram til dei blir returnerte til Myanmar. Basan Char ligg 35 kilometer frå fastlandet.

Det bur meir enn ein million muslimske rohingya-flyktningar under kummerlege forhold i Cox's Bazar i Bangladesh. Dei flykta dit for å komme unna forfølging i Myanmar.

HRW seier likevel at styresmaktene har flytta mange flyktningar til øya utan at dei har gitt sitt samtykke.

Rapporten, med namnet «An Island Jail in the Middle of the Sea,» fortel òg om manglande helse- og utdanningstilbod, avgrensingar i rørslefridommen, matmangel og maktmisbruk frå tryggingsstyrkane.

– Styresmaktene i Bangladesh slit med å handtere ein million flyktningar, men å tvinge folk til ei avsidesliggjande øy skaper berre nye problem, sa Frelick.

Det er stor fare for syklonar og flaum som rammar Basan Char under monsunsesongen, som byrjar i juni, og rapporten fortel om manglande vern for flyktningane.

(©NPK)