utenriks

Den nasjonale tryggingsrådgivaren til Biden, Jake Sullivan, sa på ein pressekonferanse at Biden har snakka med Zelenskyj. Den ukrainske presidenten skal ifølgje Sullivan ha fått vite at USA vil stå opp for Ukrainas suverenitet, og at Biden gler seg til besøket i sommar.

Forholdet mellom Ukraina og Russland har vore spent dei siste åra, og USA har stått trygt plassert på Ukrainas side.

