Atommaktene brukte 11,6 milliardar meir på atomvåpen i 2020

Rapporten «Complicit: 2020 Global Nuclear Spending» frå International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) hevdar at dei ni atommaktene til saman brukte meir enn 72 milliardar dollar – 600 milliardar kroner – på masseøydeleggingsvåpen i 2020.

Det er ein auke på 11,6 milliardar kroner målt opp mot 2019. Til saman svarer dette til at atommaktene brukte over 1,1 millionar kroner i minuttet på våpena sine.

USA stod for over halvparten av den totale summen, og brukte 5 prosent av militærbudsjettet sitt på atomvåpen. Kina følgjer på andreplass og brukte 82 milliardar kroner, medan Russland brukte drygt 66 milliardar, ifølgje estimata frå ICAN, som fekk Nobels fredspris i 2017.

Dei seks andre atommaktene Storbritannia, Frankrike, India, Israel, Pakistan og Nord-Korea brukte mindre summar.

Auken skjedde medan verda ikkje berre streva med den verste pandemien på eit hundreår, men også i det FNs traktat om forbod mot atomvåpen fekk stadig fleire underskrifter. I oktober ratifiserte land nummer 50 avtalen, som gjorde at han tredde i kraft i januar i år. ICAN har støtta sterkt opp om avtalen, som førebels ikkje er underteikna av nokon av atommaktene. Heller ikkje Noreg har underteikna avtalen.

Rapporten viser òg til korleis den auka pengebruken betyr auka inntekter for forsvarsselskap, som bruker noko av pengane på lobbyistar som oppmodar til ytterlegare auke. Meir enn 20 selskap tente pengar på atomvåpen i fjor gjennom nye eller eksisterande kontraktar, og elleve vestlege selskap fekk inntekter på 229 milliardar kroner.

Det dreier seg om mellom anna Northrop Grumman, General Dynamics, Lockheed Martin, Raytheon Technologies og Draper. Nær halvparten av det amerikanske atomvåpenbudsjettet gjekk til Northrop Grumman, som skal lage eit heilt nytt atomvåpensystem.

Selskapet brukte i sin tur over 126 millionar kroner på lobbyaktivitetar og tankesmier.

