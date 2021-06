utenriks

– Vi har funne 15 lik til no. Vi fryktar at minst to til er inne i bygningen, seier politimannen A. Bhuwhite til DPA.

Produksjonslokalet for desinfeksjonsmiddel er ein del av eit større kjemisk anlegg i Pune-distriktet.

Ifølgje indiske medium vart 20 personar redda av politi- og brannmannskap.

Etter fleire timars kamp med flammane fekk brannmannskapa kontroll på brannen. Det er uvisst kva som forårsaka brannen.

(©NPK)