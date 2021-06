«Mona Lisa»-kopi kan gå under hammaren for millionar

utenriks

Måleriet er kjent som «Mona Lisa Hekking,» kalla opp etter kunsthandlaren Raymond Hekking. Han heldt til i Sør-Frankrike og kjøpte måleriet i Nice. På 1960-talet lykkast han å overtyde fleire kunsthistorikarar og journalistar om at dette var originalversjonen, medan versjonen som heng i Louvre-museet i Paris, var falsk.

Italienaren Vincenzo Perugia stal den originale «Mona Lisa» frå Louvre i 1911, men måleriet fann vegen tilbake til museet tre år seinare. Hekking påstod at det var feil måleri som kom tilbake til Louvre.

Då Hekking døydde i 1977, arva familien hans verket, og dei har no bestemt seg for å selje det.

Auksjonshuset Christie's startar salet fredag. Kvaliteten og den uvanlege historia er det som skil måleriet frå andre versjonar av «Mona Lisa», som er eitt av dei mest kopierte måleria i verda.

– Dette verket og historia illustrerer kor fascinerande «Mona Lisa» og auraen til Leonardo da Vinci alltid har vore, seier auksjonshuset på nettsida si. Dei reknar med at verket vil gå for mellom to og tre millionar kroner.

